O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esclareceu que a reforma tributária não altera o IPTU, já que esse imposto é de competência exclusiva dos municípios. Ele afirmou que qualquer mudança no valor do IPTU depende das prefeituras, e não do governo federal, desmentindo boatos que circulam sobre o tema.

A proposta da reforma inclui a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), que vai reunir informações sobre imóveis em todo o país. Embora o CIB não mude diretamente o IPTU, ele pode ajudar as prefeituras a atualizar os valores venais dos imóveis, o que pode impactar o cálculo do imposto em algumas cidades.

A Receita Federal reforçou que o CIB não tem objetivo de aumentar tributos, mas sim de organizar dados e garantir mais segurança jurídica. Especialistas apontam que, com o novo cadastro, municípios terão mais ferramentas para revisar cobranças de forma mais justa e transparente.