Escoliose: mutirão de rastreamento gratuito abre inscrições para atendimentos em outubro no RN TV Verdes Mares/ Reprodução As inscrições para o mutirão nacional de rastreamento gratuito da escoliose em crianças e adolescentes de 10 a 16 anos já estão abertas. A ação será realizada entre os dias 6 e 11 de outubro em todo o país. No Rio Grande do Norte, o atendimento será conduzido pelo fisioterapeuta Pablo Santiago, representante da Sociedade Brasileira de Escoliose (SBE) no estado. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A iniciativa tem o objetivo de identificar precocemente casos da doença, que é caracterizada por curvaturas laterais anormais na coluna vertebral e pode se agravar durante a fase de crescimento. Segundo o especialista, exames físicos, radiografias e análise do histórico familiar são fundamentais para detectar a condição no momento certo. “O diagnóstico precoce é essencial, pois a escoliose tende a se agravar durante a fase de crescimento. Exames físicos, radiografias e análise do histórico familiar são fundamentais para detectar a condição no momento certo e iniciar o tratamento adequado”, afirmou Pablo Santiago. Durante todo o mês de outubro, além do mutirão, o Instituto Pablo Santiago também oferecerá avaliações gratuitas para diagnóstico da escoliose. O profissional utiliza métodos reconhecidos internacionalmente, como o SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis), da Itália, e o BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School), da Espanha. Serviço O que: Avaliações gratuitas para diagnóstico de escoliose Onde: Instituto Pablo Santiago – Avenida Ayrton Senna, 1724, sala 101, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59.151-610 Quando: Durante todo o mês de outubro; mutirão nacional de 6 a 11 de outubro Agendamento: WhatsApp (84) 9 9970-7858 Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN