



O fundador da G4 Educação, Tallis Gomes, lançou uma campanha para identificar e demitir funcionários que tenham comemorado publicamente a morte de Charlie Kirk, ativista político norte-americano. Segundo ele, esse tipo de manifestação representa um extremismo que precisa ser combatido.

“É um favor para o Brasil”, afirmou Gomes, ao justificar sua iniciativa. Ele acredita que atitudes como essa alimentam a polarização e dificultam a pacificação do país. A proposta é punir quem celebra a morte de pessoas inocentes, independentemente de suas posições políticas.

A campanha também incentiva denúncias de postagens extremistas nas redes sociais, com o objetivo de promover um ambiente mais respeitoso e ético no mercado de trabalho.



O empresário usou as redes sociais para se pronunciar sobre a decisão.