Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte Cedida/DPERN A Defensoria Pública do Rio Grande do Norte (DPERN) está com inscrições abertas para o VI Teste Seletivo de Residentes do projeto "DPE Residência". O prazo segue até a próxima sexta-feira (26), exclusivamente pelo site da defensoria. A taxa de inscrição custa R$ 60. O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para estagiários de pós-graduação em Direito que irão atuar em núcleos de atendimento da Defensoria. O candidato poderá escolher o núcleo para concorrer e também o local de aplicação da prova, que poderá ser em Natal, Ceará-Mirim, Parnamirim, Touros, Caicó, Currais Novos, Mossoró, Macau, Caraúbas, Santa Cruz, Nova Cruz e Pau dos Ferros. As provas serão aplicadas em 26 de outubro de 2025. Podem participar estudantes que ainda estejam no curso de Direito, mas só poderão assumir a vaga os que comprovarem matrícula em pós-graduação, seja especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, em instituição de ensino oficial ou reconhecida e conveniada com a DPERN. A carga horária será de até 30 horas semanais, com jornadas diárias de seis horas. O residente receberá bolsa mensal de R$ 2.311,25 mais auxílio-transporte. Provas O teste seletivo terá duas etapas. A primeira é uma prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha em diversas áreas do Direito. Para avançar, o candidato precisa acertar pelo menos 50% das questões. A segunda etapa será uma prova subjetiva, com uma questão discursiva. A nota final será a soma das duas provas, totalizando 100 pontos. O edital nº 71/2025 – SDPGE/RN foi publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de setembro e pode ser acessado no site da Defensoria.