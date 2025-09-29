Detran em Mossoró Antonio Dias/Inter TV Costa Branca O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN) divulgou a lista de selecionados para o programa CNH Popular, que oferece mil carteiras de habilitação gratuitas a pessoas de baixa renda no estado. (Veja aprovados abaixo). As vagas são destinadas tanto para a primeira habilitação quanto para mudança de categoria. Do total, 500 são para a categoria A, 350 para a categoria B, 50 para a categoria C, 50 para a categoria D e 50 para a categoria E. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O programa tem investimento de R$ 1,67 milhão e prevê a isenção de taxas de autoescola, exames clínicos e psicológicos, além da confecção da CNH. Os inscritos também não pagam pelas provas de legislação e direção. LEIA TAMBÉM CNH Popular abre mil vagas para população de baixa renda no RN Para participar, os candidatos precisavam atender aos critérios de baixa renda, estar cadastrados no CadÚnico ou em programas sociais como o Bolsa Família, comprovar residência no Rio Grande do Norte, apresentar documentos como RG e CPF, além de ser alfabetizado e penalmente imputável. O CNH Popular é regulamentado desde 2020 com base em uma lei complementar de 2011. Segundo o diretor-geral do Detran-RN, Jonielson Oliveira, o programa tem impacto social direto ao garantir acesso à habilitação a pessoas que, sem o benefício, não teriam condições de custear o processo. Os candidatos que não enviarem a documentação exigida serão desclassificados. Haverá segunda chamada em caso de desistência ou desclassificação. Veja como segue o cronograma: Publicação dos classificados: 26 de setembro Entrega de documentação: 29 de setembro a 28 de outubro Análise documental: 29 de outubro a 27 de novembro Resultado final: 28 de novembro Confira listas de selecionados Categoria A (clique AQUI) Categoria B (clique AQUI) Categoria C (clique AQUI) Categoria D (clique AQUI) Categoria E (clique AQUI) Detran-RN anuncia isenção de taxa de renovação da CNH para idosos a partir dos 65 anos Vídeos mais assistidos do g1 RN