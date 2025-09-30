Ciclista morre após ser atingido por caminhão na BR-304 em Mossoró Iara Nóbrega/Inter TV Costa Branca Um ciclista de 31 anos morreu após ser atingido por um caminhão na manhã desta terça-feira (30), no km 48,3 da BR-304, em Mossoró, no sentido Natal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h20. O caminhão seguia pela faixa da esquerda quando o ciclista atravessava entre os veículos. A roda dianteira da bicicleta bateu na roda dianteira do caminhão baú. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. A vítima foi identificada como Márcio da Silva Clementino, de 31 anos. Ele era auxiliar de garçom e estava a caminho do trabalho. O motorista do caminhão, de 58 anos, havia descarregado uma carga em Mossoró e seguia para Parnamirim. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) realizou os procedimentos no local. Como prevenir acidentes nas estradas Como prevenir acidentes nas estradas? Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN