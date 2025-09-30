Escola de Parnamirim abre cápsula do tempo com cartas e objetos de 2015 Reprodução/Inter TV Cabugi A Escola Estadual Maria Cristina, localizada no bairro Boa Esperança, em Parnamirim, abriu nesta terça-feira (30) uma cápsula do tempo enterrada há dez anos, em 2015, durante as comemorações de 50 anos da instituição. O evento fez parte da programação que marcou os 60 anos da escola em 2025 e reuniu alunos, ex-alunos, professores e ex-diretores. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Dentro da cápsula foram encontrados objetos como um cordel comemorativo, desenhos produzidos pelos estudantes, cédulas antiga, cartas escritas por alunos em 2015 com mensagens sobre expectativas para o futuro e até um pedaço de cabelo deixado por uma aluna da época, como forma de registrar sua presença. Escola de Parnamirim abre cápsula do tempo com cartas e objetos de 2015 Reprodução/Inter TV Cabugi Cerca de 200 estudantes do Ensino Fundamental II acompanharam a abertura. O professor Paulo Henrique Mendonça, que coordenou o projeto em 2015 e hoje é diretor da escola, explicou a importância da iniciativa. “Dentro dessa cápsula não estão somente cartas, estão sonhos, projetos de vida. Hoje podemos abrir, ler e nos emocionar. Muita coisa aconteceu nos últimos dez anos, como a pandemia e conflitos, e estar aqui com nossos alunos é motivo de alegria”, afirmou. Sonhos e projetos de vida Entre os objetos, estavam cartas que expressavam expectativas de carreira, reflexões sobre o contexto social e desejos por um mundo melhor. Uma das cartas foi lida pela ex-aluna Kaynara Fernandes, do oitavo ano à época. “Eu espero que o nosso mundo evolua, não na tecnologia, e sim na compaixão, amor e fraternidade, que acabe com as guerras, poluição e fome. Um mundo feliz, sem ninguém passando necessidade. Eu sonho em ser uma grande administradora de empresas e cabeleireira", dizia a carta. Hoje, Kaynara atua como pedagoga e coordenadora pedagógica, mostrando que, mesmo com mudanças no caminho, alguns sonhos se transformaram em realizações. “Na época eu falei que iria me tornar uma grande administradora. Atualmente trabalho administrando pessoas. É importante focar e ir atrás dos sonhos, mesmo que o destino mude o caminho”, disse. Durante a abertura, os atuais estudantes do Ensino Fundamental II começaram a participar da preparação de uma nova cápsula do tempo. Essa nova cápsula será enterrada ainda em 2025 e prevista para ser aberta em 2035, durante as comemorações dos 70 anos da instituição, mantendo a tradição de registrar sonhos e perspectivas das novas gerações. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN