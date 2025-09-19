Lançamento do Carnatal aconteceu nesta quinta-feira (18) Luana Tayze O Carnatal anunciou nesta quinta-feira (18) as novidades da 34ª edição do evento, que acontece de 5 a 7 de dezembro, no Largo e na Arena das Dunas, em Natal. O festival reunirá 16 atrações, em 36 horas de festa, com expectativa de público superior a 125 mil pessoas. Entre as principais novidades estão o retorno de Saulo Fernandes no bloco Caju, a presença da banda Grafith em dois dias de desfile, a homenagem a Cláudio Porpino e um encerramento inédito no domingo (7), reunindo foliões de todos os espaços na Arena das Dunas. “O evento vem numa crescente. Vamos intensificar toda a sistemática deste ano de dar a dimensão que a Cidade Carnatal merece local, regional e nacionalmente, com multiplicidade de atrações, com novos formatos e ativações para o folião, sem descartar nenhuma opção de melhoria”, afirmou Felinto Filho, diretor da Clap Entretenimento. Segundo pesquisa da Fecomércio de 2024, o Carnatal teve nota média geral de 9,1, em uma escala de zero a dez, com destaque para segurança e organização. O levantamento apontou ainda que 25% do público foi renovado e outros 25% retornaram ao evento após edições anteriores. “O que queremos em 2025 é superar as expectativas”, disse Fred Queiroz, também diretor da Clap. De acordo com André Dantas, responsável pela grade artística, a programação deste ano busca reforçar o festival como referência nacional. “Estamos preparando um Carnatal ainda melhor que os anos anteriores. Queremos proporcionar ao público a melhor experiência destes 34 anos de história”, afirmou. O produtor cultural, desportista e político potiguar Cláudio Porpino, falecido em junho deste ano aos 59 anos, será homenageado com a concentração que leva seu nome logo na entrada do evento. Ele também será lembrado com o retorno do bloco Caju, animado por Saulo Fernandes, na sexta-feira (5). Outra novidade é que no domingo (7), a Cidade Carnatal terá o maior encerramento de sua história. A Arena das Dunas receberá foliões de todos os setores — camarote temático, blocos, Largo dos Reis e Nota Potiguar — em um único show de fechamento. As vendas de ingressos começam na segunda-feira (22), às 18h, pelo site Evenyx, com pré-venda de 48 horas exclusiva para clientes PicPay e desconto de 15%. O Carnatal 2025 será transmitido ao vivo nos três dias de festa pelo g1. Confira a programação completa: Sexta-feira (5) Corredor da Folia Saulo Fernandes (Caju) Grafith (084) Bell Marques (Vumbora!) – 3ª volta com Rafa e Pipo Marques Largo dos Reis Kiko Chicabana Camarote Temático Wesley Safadão Nattan Banda Eva Sábado (6) Corredor da Folia Cláudia Leitte Léo Santana Bell Marques Largo dos Reis Ricardo Chaves Camarote Temático Xand Avião Natanzinho Lima Rafa e Pipo Domingo (7) Corredor da Folia Ivete Sangalo Bell Marques Grafith Largo dos Reis Após a passagem dos blocos, foliões terão acesso à Arena das Dunas para o encerramento Camarote Temático Durval Lelys Simone Mendes Eric Land Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN