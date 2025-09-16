Uma auditoria realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelou que o cansaço excessivo da tripulação pode ter sido um dos fatores que levaramà queda do voo 2283 da Voepass, ocorrido em agosto do ano passado e que resultou na morte de 62 pessoas.

A investigação analisou as escalas de trabalho do piloto e do copiloto entre 1º de maio e 9 de agosto, período que antecedeu o acidente. Segundo o relatório, os profissionais não tiveram períodos de descanso adequados, o que pode ter comprometido sua concentração e tempo de reação.

O MTE também verificou registros de entrada e saída em hotéis, identificando falhas no controle da jornada de trabalho e descumprimento dos limites legais de descanso. A empresa foi multada em cerca de R$ 730 mil por essas irregularidades e notificada por não recolher mais de R$ 1 milhão em FGTS.

Em nota, a Voepass afirmou seguir as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por meio de seu Programa de Gerenciamento de Risco de Fadiga (GRF), mas destacou que apenas o relatório final do Cenipa poderá determinar oficialmente as causas do acidente.

A companhia, fundada em 1995 como Passaredo, entrou com pedido de recuperação judicial em abril, declarando dívidas de R$ 429 milhões.