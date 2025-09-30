BR-101 terá interdição parcial noturna para obras de recuperação do Pórtico dos Reis Magos A BR-101 terá interdição parcial no sentido Natal–Parnamirim a partir desta terça-feira (30), no trecho próximo ao Pórtico dos Reis Magos. O bloqueio ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 22h às 5h, durante 30 dias, para a execução de obras de recuperação estrutural do pórtico. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Duas faixas da pista principal estarão bloqueadas, com apenas uma liberada para tráfego. As vias marginais permanecerão abertas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) orienta que os motoristas redobrem a atenção ao passarem pelo trecho. As obras estavam paralisadas desde janeiro para análise técnica. Pórtico dos Reis Magos Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN