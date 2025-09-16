

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, foi encaminhado nesta terça-feira (16) ao Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar sintomas como pressão baixa, vômitos e soluços intensos.

Segundo o médico Claudio Birolini, responsável pelo atendimento, Bolsonaro teve um quadro de mal-estar e foi levado ao hospital para exames e tratamento. A ida ao hospital está prevista na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que exige comprovação médica da emergência em até 24 horas.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, confirmou em rede social que o pai foi acompanhado por policiais penais, responsáveis pela vigilância da residência.

No domingo (14), Bolsonaro já havia passado por procedimento cirúrgico para retirada de oito lesões cutâneas no tronco e braço direito. O hospital informou que será feita biópsia das amostras e que exames mostraram anemia por deficiência de ferro e sinais de pneumonia recente por broncoaspiração. Ele recebeu reposição de ferro intravenosa e foi orientado a seguir tratamento para hipertensão, refluxo e prevenção de novas broncoaspirações.

Bolsonaro foi condenado na semana anterior pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. A decisão ainda cabe recurso, mas a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.