Tribunal de Contas do Estado do RN - TCE/RN Kléber Teixeira/Inter TV Cabugi A Comissão de Administração da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou, nesta quinta-feira (18), o projeto de lei que cria novos cargos no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN). A proposta, que agora segue para votação em plenário, é vista como um passo decisivo para a realização de um novo concurso público previsto para 2026. De acordo com o TCE, o concurso contará com 55 vagas para cargos de nível superior e médio, com foco em áreas estratégicas e tecnológicas. Para o TCE, o concurso vai permitir uma reestruturação administrativa voltada para a modernização do quadro de servidores. O último concurso do TCE-RN foi realizado em 2015, quando 1.500 candidatos disputaram 16 vagas. Com a aprovação definitiva no plenário da Assembleia e a sanção do Governo do Estado, o TCE-RN terá condições legais para contratar a banca organizadora do certame. A previsão é que as provas sejam aplicadas no início de 2026. O Tribunal informou ainda que já foi criada uma comissão especial responsável por definir o perfil das vagas, os critérios de avaliação e o conteúdo programático do edital.