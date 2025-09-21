Pastel de macaxeira com carne de sol e queijo coalho Inter TV Costa Branca O pastel é um petisco bastante consumido em toda parte do país e existem várias versões de recheios e tipos de massa. O Inter TV Rural deste domingo (21) apresentou uma receita de pastel feito com massa de macaxeira e assado no forno. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Para mostrar a versatilidade da gastronomia regional, vários tipos de recheios podem ser utilizados, e o Inter TV Rural escolheu os mais tradicionais: carne de sol e queijo coalho. É uma ótima opção de lanche nutritivo e também para reaproveitar a macaxeira consumida nas refeições. Ingredientes Massa 600 g de macaxeira cozida em água e sal 1 ovo 2 colheres de sopa de azeite Sal a gosto 50 g de fubá de milho Recheio 200 g de carne de sol dessalgada, cozida, desfiada e refogada 200 g Queijo coalho em pedaços Gema de ovo Modo de preparo Para começar, reservamos um recipiente espaçoso onde vamos preparar a massa. Adicionamos os pedaços de macaxeira bem cozida, retiramos a fibra central e amassamos os pedaços com ajuda de um garfo. Depois de amassar bem a macaxeira (podem ficar alguns grumos, é normal), misturamos o azeite e o ovo e incorporamos tudo. Após misturar bem os ingredientes, podemos começar a adicionar o fubá de milho. Colocamos aos poucos, porque ele é seco e vai absorvendo a umidade da massa. Com as mãos vamos misturando até chegar ao ponto ideal da massa. Nessa receita utilizamos cerca de 40g do fubá. O ponto ideal é quando a massa fica macia, desgrudando levemente das mãos e fica bem maleável. Deixamos a massa descansar, coberta, dentro da geladeira por cerca de 10 minutos. Após o descanso, já podemos modelar a massa. Separamos uma porção que será utilizada uma unidade de pastel. Cobrimos uma tábua de cozinha com uma camada de filme plástico (ou sacos culinários), colocamos a massa por cima desse plástico e por cima, colocamos mais uma camada de filme plástico para a massa não grudar na hora de abrir. O próximo passo é abrir a massa até a espessura desejada para o pastel. Para isso, podemos usar um rolo de macarrão ou até uma tábua de corte para pressionar a massa até a espessura ideal. Cortamos a massa em um formato redondo e o mesmo filme plástico utilizado para abrir a massa, vamos utilizar para auxiliar no fechamento do pastel. Colocamos a massa já aberta por cima do filme plástico, recheamos com o queijo ou a carne, em seguida dobramos com a ajuda do plástico para não grudar e fechamos as bordas pressionando com as pontas dos dedos. Retiramos o pastel de dentro do filme plástico e colocamos direto em uma assadeira já untada com um fio de azeite. Uma dica também para o pastel não grudar na assadeira, é polvilhar um pouco de fubá de milho na base do pastel, a parte que vai ficar em contato com a assadeira. Mas isso é opcional. Após modelar e rechear todos os pastéis, vamos pincelar com gema de ovo para dar cor à massa e levamos para assar em forno preaquecido a 200° até que a superfície fique levemente dourada. Quem preferir, também pode assar os pasteis na air fryer. Depois de assados, é só servir. Essa quantidade de massa rendeu 6 pastéis. Inter TV Rural - Edição de 14/09/2025 Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN s