TJRN realiza leilão on-line de imóveis penhorados Divulgação O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) fará, na quarta-feira (1º), a partir das 9h, um leilão on-line de 70 lotes de bens penhorados para pagamento de dívidas. O leilão terá como destaque um galpão de 21 mil m² na avenida Industrial João Francisco da Motta, em Bom Pastor, em um terreno de quase 36 mil m², e uma área de 375 m² na praia da Redinha, pertencente à Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Norte (ACERN). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Os imóveis residenciais incluem apartamentos em: Areia Preta (Seychelles) Tirol (Living Garden) Lagoa Nova (Villagio di Roma, Portinari e Residencial Dayse Andrade) Capim Macio (Colina dos Flamboyants) Ponta Negra (Sunset, Ponta Negra Beach Residence, Corais Enseada de Ponta Negra e Alameda Praia Sul) Cidade Satélite (Viver Bem) Planalto (Jardim Imperial) Pajuçara (Reserva Nova América) Também serão leiloados imóveis comerciais no edifício Barão do Rio Branco e na rua Jundiaí, na Cidade Alta, além de terrenos nas praias de Muriú e Maracajaú. Como participar Os interessados devem se cadastrar no site da MN Leilão para acompanhar e apresentar lances. É possível ofertar lances antecipados ou durante o pregão, que começa às 9h. Às 11h, haverá um segundo pregão com os bens sendo leiloados por 50% do valor do primeiro pregão. Entre os imóveis estão apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais em diversos bairros de Natal, além de propriedades em praias do litoral potiguar. O pagamento deve ser feito de imediato pelo arrematante, por Pix ou depósito judicial, à vista ou parcelado, com entrada mínima de 25% do valor do lance. Parcelamentos podem ser feitos em até 30 vezes mensais e iguais, com juros de 1% ao mês e parcela mínima de R$ 1 mil. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN