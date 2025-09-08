Na noite de domingo, 7 de setembro de 2025, um grave acidente foi registrado no km 376 da BR-226, no município de Antônio Martins, interior do Rio Grande do Norte. O veículo envolvido seguia em direção a Pau dos Ferros quando ocorreu a colisão.

Cinco pessoas estavam no carro. Três delas — duas mulheres, Yasmin e Wigna, e um homem, Miranildo — morreram no local. Os outros dois ocupantes, Juscelino e Thomas, foram socorridos em estado crítico e levados ao Hospital Regional de Pau dos Ferros.

A tragédia aconteceu por volta das 18h. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), responsável pela remoção dos corpos e realização dos procedimentos periciais.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A equipe de reportagem segue acompanhando o caso para trazer novas atualizações.

