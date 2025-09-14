Conhecida carinhosamente como a “Princesinha do Oeste”, Pau dos Ferros reafirma seu título a cada ano, unindo tradição, modernidade e desenvolvimento. O município, que se tornou referência regional no Alto Oeste potiguar, voltou a ser destaque nacional com o sucesso de mais uma edição da FINECAP.





A FINECAP, considerada uma das maiores festas culturais e populares do Rio Grande do Norte, atrai milhares de visitantes, movimenta a economia local e fortalece a identidade cultural do povo pauferrense. Shows, apresentações culturais, feiras e celebrações religiosas transformaram a cidade em um polo de encontro e valorização das raízes nordestinas.





Sob a condução da prefeita Marianna Almeida, Pau dos Ferros tem vivido um momento de destaque em diversas áreas, desde a infraestrutura urbana até a valorização da cultura e do turismo. A gestora tem trabalhado para fortalecer o potencial da cidade, equilibrando investimentos públicos com iniciativas que geram oportunidades para os moradores e impulsionam o comércio local.





Segundo especialistas, o sucesso da última edição da FINECAP não foi apenas reflexo da tradição, mas também do planejamento e da capacidade de gestão da prefeitura. O evento gerou impacto positivo em diversos setores, como hotelaria, alimentação, transporte e lazer, consolidando Pau dos Ferros como um dos destinos mais atrativos do interior potiguar.





Assim, a Princesinha do Oeste mostra que tradição e inovação caminham juntas. A cidade segue crescendo sob uma gestão que aposta na valorização do seu povo e no fortalecimento de eventos que unem cultura, fé e desenvolvimento econômico.