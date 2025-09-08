

A organização do 8º Curta Caicó divulgou, nesta segunda-feira (15 de setembro), os filmes selecionados para as mostras competitivas e paralelas do festival. O anúncio foi realizado em uma live no canal do evento no YouTube, com apresentação do jornalista e crítico de cinema Vitor Búrigo .

Ao todo, serão exibidos cerca de 65 curtas-metragens, distribuídos entre mostras competitivas, paralelas e produções resultantes do 4º Laboratório de Roteiro do Curta Caicó. No primeiro semestre, o festival também promoveu oficinas de cinema em Caicó, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Santana do Seridó e Equador, que culminaram na produção de filmes orientados por profissionais convidados.

Com a temática “Cinema, Educação e Sustentabilidade”, a edição 2025 traz uma programação totalmente gratuita, que será realizada de 9 a 15 de novembro, em Caicó e em outros municípios do Seridó potiguar. As exibições acontecerão em universidades, escolas, praças públicas e centros culturais, aproximando o cinema de diferentes públicos e territórios.

De acordo com o coordenador curatorial do festival, Júlio Oliveira, o processo de seleção teve como foco a diversidade de olhares e a potência transformadora da arte cinematográfica: “Buscamos filmes que apresentam um olhar próprio da linguagem do cinema e que dialoguem com o nosso público, sempre celebrando a pluralidade de culturas e abordagens. Trouxemos obras com coração, cérebro e alma, equilibrando desafios estéticos com a sensibilidade que só o cinema pode proporcionar.” A curadoria contou ainda com a participação de Leonardo Lima, Luana Meira, Sthefanyi Henriques, Caique Henry, Guilherme Pereira, Vitória Batalha, João Manoel de Lima e Benji Duma.

Realizado no interior do Rio Grande do Norte, o Curta Caicó se consolida como uma das principais vitrines de exibição e fomento ao cinema potiguar, nordestino e nacional. Nesta edição, o festival recebeu 1.225 inscrições de filmes de todo o Brasil.

A edição contará ainda com um simpósio em parceria com o Centro de Ensino Superior do Seridó (SERES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Campus Caicó. O Evento ocorrerá dentro do XIII SEPE Seminário de Ensino Pesquisa e Extensão, no dia 22 de outubro de 2025 e terá como tema "Cinema, Educação e Sustentabilidade" contando com palestras e mostras de filmes.

A 8ª edição do Curta Caicó é uma realização da Agência Referência e conta com os patrocínios da Neoenergia Cosern, Instituto Neoenergia, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Estadual de Cultura e Fundação José Augusto, por meio do Programa Cultural Câmara Cascudo. O evento também tem apoio da Místika, Roteiraria e Filmes Urgentes, além de parcerias com a 9ª Direc, 10ª Direc, ACCIRN e LABRFF.

Confira os filmes selecionados do 8º Curta Caicó

Mostra Potiguar

Não olhe para mim, de Mateus Barbosa e Sidenei da Silva (RN)

Divagar, de Lupa Silva (RN)

Lírico, de Bibia (RN)

Nilsão, de Nícolas de Sousa (RN)

Entre Dunas, de Manoel Batista (RN)

Canto de Acauã, de Jaya Pereira (RN)

Ando me perguntando, de Clara Leal (RN)

Liberdade sem Conduta, de Dênia Cruz (RN)

Mostra Seridó

Cordões, de Adriano Dantas (RN)

Corraveara, de Julhin de Tia Lica (RN)

Pupá, de Osani (RN)

Mariana e Ludovina, de Lourival Andrade (RN)

Maria Fulô e o Chafariz, de Andreza Edna e Anderson Bruno (RN)

Quanta violência uma cidade tão pequena suporta?, de Maria Júlia Barbosa (RN)

Cinco Marias, de Bruno Cesar (RN)

Mostra Nacional

Ladeira Abaixo, de Ismael Moura (PB)

Via Sacra, de João Campos (DF)

O Pintor, de Victor Castilhos (RS)

Os Cravos, de Renan Amaral (ES)

KM 100, de Lucas Ribeiro (SP)

A Sombra de Um Futuro, de Gabriel Borges (PR)

O Nome da Vida, de Amanda Pomar (MG)

Sobre Ruínas, de Carol Benjamin (RJ)

Eu Tenho Uma Voz, de Barbara Ramos e Juliana Albuquerque (SP)

Mostra Acauã: Ambiental

O Presente de Cecília, de Bruno Bask (RN)

Correnteza, de Diego Muller e Pablo Muller (RS)

Queimatório, deColetiva - Alunos da Oficina Dulapis Lab (PE)

A Menina da Serra, de Cleyson Gomes (PB)

Lendas Vivas, de Anna Karla Lima (PA)

Mostra São Francisco: Nordeste

Serão, de Caio Bernardo da Silva (PB)

Tempo de Vaqueiro, de Ramon Batista (PB)

Marcado em Barro, de Monique Morais (PE)

O Vento 2, de Kamilla Farias e Beissá (CE)

Vermelho de bolinhas, de Joedson Kelvin e Renata Fortes (CE)

Mostra Rio Branco: Infanto-Juvenil

Jardim da Imagem, de Guilherme Amado (RS)

Zé Lins e o Cangaceiro, de Eduardo P. Moreira (PB)

PiOinc, de Alex Ribondi e Ricardo Makoto (DF)

Vovó foi pro Céu, de Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter (BA)

Eu e o Boi, o Boi e Eu, de Jane Carmen Oliveira (MG)

Mostra Pax: Diversidade

O Sonho de Anu, de Vanessa Kypá (PB)

Maral, de Julia K. Rojas (SC)

Fuji, de Kauê André (SP)

Travessia, de Karol Felicio (ES)

Fidèle, de Yorrana (GO)

Mostra Alvorada: Filmes fantásticos

Ataques Psicotrônicos, de Calebe Lopes (BA)

Quarto Vazio, de Julia Vidal (PR)

Erva Daninha, de Fabio Salvador (SP)

Visagens e Visões, de Rod Rodrigues (PA)

O medo tá Foda, de Esaú Pereira (CE)

Videoclipes

Timbete no Capim, de Julio Quinan (GO)

Gracinha em Inferno Astral, de Ana Barbieri e João Augusto (RN)

Getúlio Abelha – Voguebike, de Lucas Sá (MA)

Receita de Vó, de Carlon Hardt (PR)

D’Áfrika, de Chico Rasta (PI)



