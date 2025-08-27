Opinião!

Direto da cidade trampolim.





Rápida: Em meio ao burburinho político envolvendo o rompimento entre a prefeita Professora Nilda e a vice-prefeita Kátia Pires, um ponto é inegável: ambas precisaram uma da outra para alcançar a vitória nas urnas. Entretanto, como é comum na política, cenários mudam rapidamente e o jogo de alianças e disputas internas se intensifica, com movimentações e estratégias de todos os lados. Nesse contexto, quem mais sente os efeitos é a população, que acaba arcando com as consequências dessas instabilidades.



Depois das últimas notícias de Parnamirim, o grupo de whatsapp para os correligionários da prefeita que era ativo desde a campanha mudou de nome de "Amigos de Nilda e Kátia" para "Amigos de Nilda"