Entenda o caso





Marcelo Bastos, conhecido como “Pica-Pau”, era o criminoso mais procurado do Rio Grande do Norte e apontado como líder da facção “Novo Cangaço”, dissidência do “Sindicato do Crime”. Em 26 de julho, a cidade de Extremoz entrou em alerta máximo durante uma operação policial que durou 22 horas e mobilizou mais de 100 agentes, incluindo equipes do BOPE e da CORE. O cerco começou após a investigação de um carro roubado e evoluiu para um intenso confronto, com mais de 3 mil tiros disparados. Moradores se esconderam em casa, assustados com o barulho de explosões e disparos. A polícia tentou negociar a rendição de Marcelo, inclusive com a ajuda da irmã dele, mas ele se recusou a se entregar. No fim, Marcelo, sua namorada e um comparsa foram mortos. Segundo a Polícia Federal, foi o maior confronto armado já registrado no estado, com seis policiais feridos