

Imagem: Agência Brasil



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Banco do Brasil está sendo alvo de uma campanha coordenada por bolsonaristas nas redes sociais. Segundo ele, essas ações incluem a defesa de saques em massa e propostas legislativas para perdoar dívidas do agronegócio, mesmo sem justificativa econômica.

Em entrevista à TV GGN, Haddad disse que há uma tentativa deliberada de minar instituições públicas:

“O fair play deu lugar ao vale-tudo, e isso compromete a saúde da democracia brasileira.”

O Banco do Brasil registrou queda de 60% no lucro no segundo trimestre, o que gerou preocupação entre investidores. A inadimplência aumentou, especialmente entre grandes produtores rurais do Centro-Oeste e Sul, afetando o retorno sobre o patrimônio (ROE), que caiu para 8,4%.

Em nota oficial, o BB alertou para publicações falsas e maliciosas que incentivam a retirada de depósitos, classificando essas ações como prejudiciais à saúde financeira da população. O banco prometeu tomar medidas legais para proteger sua reputação e seus clientes.

Um dos episódios mais polêmicos envolveu o advogado Jeffrey Chiquini, defensor de Felipe Martins (ex-assessor de Bolsonaro), que recomendou publicamente que os clientes retirassem seu dinheiro do BB. A postagem foi apagada dias depois.