

A Escola do Legislativo de Parnamirim, por meio do Projeto Novos Horizontes, anuncia a abertura de vagas para o Curso gratuito de Cuidador de Idosos. O objetivo é oferecer qualificação profissional e oportunidades de geração de renda para a população, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade.

As inscrições serão realizadas de forma presencial no dia 13 de agosto, a partir das 13h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Passagem de Areia. Uma equipe da Escola do Legislativo estará no local para atender e efetuar as matrículas dos interessados.

As aulas começarão no dia 19 de agosto e acontecerão na Escola Municipal Emérito Nestor Lima, também no bairro Passagem de Areia. A capacitação, fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, será ministrada no período noturno, das 18h às 22h.

O Projeto Novos Horizontes é uma iniciativa da Câmara Municipal de Parnamirim focada em promover a inclusão social e o desenvolvimento humano através de cursos e atividades de capacitação profissional.