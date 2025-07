Vereador Léo Souza

O aumento recente no valor das passagens de ônibus do transporte intermunicipal do Rio Grande do Norte tem gerado insatisfação entre os usuários. Em resposta às diversas mensagens recebidas em seu gabinete via WhatsApp, o vereador de Natal, Léo Souza, oficializou um pedido de esclarecimentos ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN).

De acordo com o parlamentar, a medida foi tomada após inúmeras reclamações da população, que aponta que o reajuste aconteceu de forma abrupta e sem discussão pública. “A grande maioria das reclamações que recebemos sobre esse aumento das tarifas aponta que o reajuste aconteceu sem amplo debate sobre o impacto da medida. Além disso, também não houve qualquer melhoria no transporte. Simplesmente ficou mais caro se deslocar”, afirmou o vereador.

Léo Souza também criticou a falta de um conselho orientador e a ausência de diálogo sobre o tema. “Desde o início do nosso mandato, a agenda da mobilidade se faz presente. Aumento da passagem com uma canetada, sem discutir, sem debater, sem a existência de um conselho orientador, preocupa”, declarou.

O ofício enviado ao DER-RN solicita informações sobre os critérios utilizados para o reajuste e os impactos diretos dessa medida na rotina dos cidadãos potiguares. A expectativa é que o órgão apresente justificativas técnicas e econômicas que sustentem a nova tarifa aplicada.